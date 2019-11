L'Assemblée nationale vote le budget 2020, avec une réduction d'impôts sur le revenu pour 17 millions de foyers

Ce projet de loi de finances 2020 veut répondre aux "gilets jaunes" avec notamment des réductions d'impôts pour les deux premières tranches.

Un an après les premières actions des "gilets jaunes", l'Assemblée nationale a voté mardi 19 novembre à une large majorité le projet de loi de finances 2020. Un budget tourné vers le pouvoir d'achat, avec la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, mais rejeté par les oppositions.

Dans le détail, 354 députés ont voté pour en première lecture, 191 contre et 16 se sont abstenus sur ce troisième budget du quinquennat, que le Sénat examine à partir de jeudi et qui doit être adopté définitivement d'ici fin décembre.

Le détail du vote par groupes

Sans surprise, la quasi-totalité des élus LREM et MoDem ont soutenu ce texte à l'exception de la députée apparentée LREM et abstentionniste Albane Gaillot, alors que Vincent Bru (apparenté MoDem) a voté contre par erreur, indique-t-il. Les députés UDI-Agir se sont partagés entre pour et abstentions et les oppositions ont refusé en bloc un budget qui laisse "filer les déficits" selon la droite et oublie "les pauvres" pour la gauche.

Ce scrutin intervient alors que les "gilets jaunes" viennent de célébrer leur premier anniversaire ce week-end en revenant sur les ronds-points, et dans des manifestations émaillées de violences samedi à Paris. Ce projet de loi de finances 2020 veut répondre à ce mouvement avec comme mesures phares la réduction de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers des deux premières tranches, et la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, pour 80% des foyers fiscaux à partir de 2020 et 100% en 2023.