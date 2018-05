Hôpital : un plan d’un milliard d’économies

C’est un document qui va faire polémique. Les syndicats hospitaliers viennent de découvrir un rapport hospitalier où il est question de faire des économies financières drastiques dans les hôpitaux, contrairement à ce qu’avait promis le gouvernement. Mais pour les personnels, moins d’effectifs et moins de moyens auront des répercussions. Dans les EHPAD le personnel manque, les services d’urgences sont débordés et les hôpitaux sont au bord de la crise de nerfs.



"Véritable scandale"

Le 15 avril 2018, Emmanuel Macron avait dit "Il n’y aura pas d’économies sur l’hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure". Le document du ministère de la Santé prévoit 1,2 milliard d’économies. "C’est un véritable scandale, un mensonge d’État d’avoir affirmé au début du quinquennat que l’hôpital s’est sanctuarisé, et qu’un an après, au contraire, que des économies vont être réalisées sur le fonctionnement des hôpitaux et sur les personnels. Cela va entraîner des conséquences dramatiques", déplore Denis Basset, secrétaire général FO Santé. Pour le moment, Richard Ferrand a démenti ces projets.

