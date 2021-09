Grandes surfaces : hausse des prix de plusieurs produits du quotidien

Pâtes, volailles, gâteaux, œufs et fruits. De nombreux produits utilisés quotidiennement vont voir leur prix augmenter. Cela est dû notamment à la flambée du coût des matières premières. L'huile a vu son coût augmenter de 39 %, les fruits de 34 % et 26% pour le blé. Cela serait dû aux mauvaises récoltes et également à une demande mondiale en constante augmentation. Des prix qui vont devoir être consolidés malgré tout, pour ne pas faire fuir la clientèle.

"Les distributeurs sont conscients qu'ils ne pourront pas échapper une hausse de prix. En revanche, ils savent très bien que le premier qui va lourdement augmenter ses prix, ça sera remarqué par le consommateur, il va donc perdre des clients", estime Yves Puget, directeur de la rédaction du Magazine LSA.

Les consommateurs constatent déjà une hausse des prix

Certains clients ont déjà remarqué une différence de coût lors des achats. "Quand on regarde les prix, on ne s'en rend pas trop compte, mais quand on a la note de fin effectivement, on voit la différence", remarque une cliente de grande surface. "On s'en rend compte, au niveau des pâtes, car on en mange, le riz aussi, mais encore plus sur les bonbons et gâteaux pour les enfants", raconte un autre consommateur. Une enseigne discount a déjà confirmé la hausse du coût de certains produits comme les confitures, le café et les pâtes.

Parmi Nos sources

Données de l’Ania, l’association nationale des industries alimentaires

Yves Puget : Directeur de la rédaction du magazine LSA, magazine consacré à l’actualité de la grande distribution et de la consommation

Liste non exhaustive