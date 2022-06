Flambée des prix : les Français achètent l’essentiel

En mai dernier, l’inflation a poursuivi sa hausse, à + 5,2 % sur un an. Une inflation au plus haut qui oblige les Français à être encore plus vigilants avec leur pouvoir d’achat, quitte à se priver. La journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 12/13.



Selon une étude publiée jeudi 16 juin, les Français sont plus de deux sur trois à avoir le sentiment que leur pouvoir d’achat a baissé ces six derniers mois. "Plusieurs mois d’inflation record, ça se ressent sur le porte-monnaie. Résultat : aujourd’hui, sept Français sur dix ont le sentiment de devoir faire des efforts importants pour maintenir leur budget à l’équilibre. Et malheureusement, c’est encore plus marqué pour les plus modestes : 80 % d’entre eux sont concernés, contre 50 % pour les revenus élevés", explique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 12/13.



L’alimentation, une priorité

"Plus de la moitié des Français déclarent devoir désormais se priver souvent de certaines dépenses. Les sorties au bar et au restaurant sont les premières à être sacrifiées. Elles sont suivies par les vêtements, les vacances et enfin les loisirs", rapporte la journaliste. L’alimentation est la priorité pour plus de la moitié des Français mais aussi le secteur où les prix ont le plus augmenté. Les promotions sont donc plébiscitées et les soldes, qui débutent mercredi prochain, pourraient être une solution.