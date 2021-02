Budget : le gouvernement annonce un "crédit d'impôt instantané" pour faciliter le recours aux services à domicile

Simplification administrative : tels sont les deux mots à retenir si l’on bénéficie d’un crédit d’impôt. À partir de 2022, ce dernier va devenir instantané. Selon le gouvernement, cette mesure va permettre de faciliter le recours aux services à domicile, note France 3, vendredi 12 février. Marie Erard, assistante de direction, est mère de trois enfants. Pour garder ceux-ci après l’école et faire son ménage, elle emploie une salariée. Mais le budget mensuel, très important, s’élève à 930 euros.

Soulager la trésorerie

Actuellement, la moitié de cette somme lui est reversée par l’administration fiscale mais bien plus tard. Avec la nouvelle mesure, le crédit d’impôt instantané va grandement la soulager. Plus besoin d’attendre pour se faire rembourser et elle ne paiera plus que 430 euros par mois. "J’ai un sentiment de soulager nettement ma trésorerie et donc d’augmenter mon niveau de vie mensuel", estime-t-elle.

