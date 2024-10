Finances publiques : "Les Français doivent s’attendre à un choc", lance Alexis Corbière

Entre la dette et les recettes de la France, des économies sont à trouver. Un véritable casse-tête pour Michel Barnier.

Le Premier ministre, Michel Barnier doit faire face à un déficit probablement supérieur à 6 % du PIB cette année et à une dette publique de plus de trois mille milliards d’euros. Le gouvernement travaille à plusieurs augmentations d'impôts ciblés."Le budget devrait être présenté la semaine prochaine. On aura un débat parlementaire. La position sur la hausse d'impôts de Gérald Darmanin, je la partage en partie. Je suis plus modéré. Je crois à la discussion qu'on va avoir avec le gouvernement avec le ministre du budget et avec le Premier ministre pour montrer notre capacité à trouver des solutions. Les Français attendent de la stabilité", indique Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine

"C'est inacceptable"

"Le problème du budget n’est pas la hausse des impôts c’est la prévision des réductions de dépenses. Les Français doivent comprendre que d'abord la grande controverse et le choc qu'ils vont subir c'est le fait qu’il y est 40 milliards de moins dans les services publics, sur l’école, sur l'hôpital, etc. Il y a quelque chose qui est inacceptable et qui n'est pas démocratique. On sort d'une séquence électorale qu’a voulue le président de la République", assure Alexis Corbière, député L’Après (ex-LFI) de Seine-Saint-Denis.

