Europe : quelle place accordent les 28 à l'éducation ?

L'école est gratuite en Europe, mais coûte cher aux États. Environ 1 400 € par an et par élève en moyenne. En tête des pays qui investissent le plus dans l'éducation, le Luxembourg qui dépense 4 700 € par an, contre 250 en Roumanie. Mais pour mieux comparer les efforts consentis, il faut ramener ces chiffres au PIB (produit intérieur brut). Ainsi, l'éducation représente 3% du PIB de la Roumanie, contre 7% en Suède. La France est au-dessus de la moyenne avec 5,5% du PIB. Résultat, 7% des élèves quittent le système scolaire prématurément en Suède, 9% en France et 18% en Roumanie.

Le Sud à la traîne sur les langues

Sur les langues, les pays du sud sont à la traîne alors que dans le nord de l'Europe, les polyglottes sont largement majoritaires, exception faite au Royaume-Uni où 65% des individus avouent ne parler aucune langue étrangère.

Le JT

Les autres sujets du JT