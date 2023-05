Environnement : qui va payer la facture de la transition écologique ?

Lundi 22 mai, France Stratégie a remis un rapport sur le coût de la transition écologique à la Première ministre. Que contient-il ? Décryptage avec le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 19/20, lundi 22 mai.

Lundi 22 mai, un rapport a été remis à la Première ministre. Il semblerait que la réduction des gaz à effet de serre ait un certain coût. "Pour tenir ses objectifs d'ici 2030, la France doit dépenser chaque année, selon ce rapport, 66 milliards d’euros supplémentaires, et ce dès maintenant. […] Selon France Stratégie, c'est un mal nécessaire : le coût de l’inaction climatique, c’est-à-dire si l'on ne fait rien, serait encore plus élevé", explique Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 19/20, lundi 22 mai.

"Augmenter les impôts"

Les principaux axes de dépenses sont "le bâtiment et le logement" (48 milliards), "l’énergie" (9 milliards) et "la décarbonation de notre industrie" (4 milliards). Pour ce faire, l’Etat devra puiser dans ses réserves et accroître sa dette. Le rapport fait également savoir qu’il faudra "augmenter les impôts" pour faire face. "Il propose par exemple d’augmenter la fiscalité sur le patrimoine financier des 10% des ménages les plus aisés. Ce nouvel impôt pourrait rapporter 5 milliards par an d'ici 2050", conclut Alexandre Peyrout.