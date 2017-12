VIDEO. "J'ai un classeur avec toutes mes factures" : comment les députés se préparent au contrôle de leurs frais de mandat en 2018

Depuis qu'il est élu député, Sylvain Maillard tient ses comptes scrupuleusement. "J’ai un classeur et dedans j’ai mes factures les unes après les autres, comment je les ai payées, le chèque, la date, si c’était en carte bleue", explique l'élu LREM à France 2. Car à compter du 1er janvier 2018, 120 députés seront tirés au sort chaque année et verront leurs frais de mandat contrôlés par la déontologue de l'Assemblée nationale.

Ça demande un minimum d’organisation mais l’ensemble des salariés, des personnes qui travaillent savent comment ça fonctionne et il n’y a aucune raison que les députés s’en exonèrent et encore plus dans la mesure où c’est de l’argent public.