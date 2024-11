Effort demandé aux anciens Premiers ministres : "Il est normal que chacun montre l'exemple", abonde la porte-parole du gouvernement

Michel Barnier a évoqué mardi à la télévision son souhait d'un train de vie de l'État "plus sobre", avançant, par exemple, un effort demandé "aux anciens ministres et anciens Premiers ministres".

"Il est normal que chacun montre l'exemple", estime mercredi 27 novembre sur franceinfo la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, alors que le Premier ministre Michel Barnier a assuré, mardi soir, vouloir demander un effort aux anciens Premiers ministres qui bénéficient d'un certain nombre de services de l'État. "Une mesure symbolique mais importante", selon la porte-parole du gouvernement.

Invité du 20 heures de TF1, le Premier ministre évoquait des efforts "de quatre milliards d'euros sur le fonctionnement des ministères et deux milliards sur les agences de l'État". Michel Barnier souhaite faire "des améliorations dans le train de vie de l'État", en étant "plus sobre, plus simple". "Je pense par exemple demander un effort aux anciens ministres et anciens Premiers ministres", a ajouté Michel Barnier, sans donner de chiffres.

De son côté, Maud Bregeon soutient qu'à "l'heure où on demande des efforts aux entreprises, à des ministères, il est normal que l'État montre l'exemple". Selon elle, ce qui compte, c'est aussi "l'acceptabilité de ce budget, et pour qu'un budget d'effort soit acceptable, il faut que les Français aient le sentiment que cet effort soit justement et équitablement réparti."