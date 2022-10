DIRECT. Débat sur le budget à l'Assemblée : "C'est vous qui avez choisi le 49.3", lance Bruno Le Maire à l'opposition

Ce qu'il faut savoir

Ambiance très tendue à l'Assemblée nationale à la réouverture des débats sur le budget. Les députés ont repris l'examen du projet de loi de finances, avec pas moins de 20 rappels au règlement, au sujet principalement du recours à l'article 49.3, qui permet au gouvernement de faire adopter son texte sans vote des élus. "Entre le compromis et le 49.3 il faut choisir, vous avez refusé le compromis. C'est vous qui avez choisi le 49.3", a lancé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en réponse aux oppositions. Suivez notre direct.

L'opposition attaque le gouvernement sur un potentiel recours au 49.3. Les élus ont fustigé la potentielle utilisation de cette arme législative dès le début de la reprise des débats lundi. "Quel est l'intérêt du débat ici, si nous savons d'ores-et-déjà que le 49.3 aura lieu ?", a interrogé Nicolas Sansu, député du Cher. "Il n'y a pas à 'sauver' des amendements, si petits soient-ils, pour dire que vous auriez travaillé avec tous, ce n'est pas vrai, assumez votre minorité !" De son côté, Marine Le Pen a déclaré ne pas avoir été, en sa qualité de présidente de groupe Rassemblement national, consultée par le gouvernement. "L'Assemblée nationale, c'est pas la Samaritaine, on ne fait pas son marché entre les amendements qui seraient bons, et ceux qui ne plaisent pas au gouvernement".

L'exécutif se défend face à l'opposition. En réponse aux différents rappels au règlement, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, a souligné ne pas avoir "entendu sur ces bancs un seul député de l'opposition dire qu'il était prêt à voter le budget, quoiqu'il y ait dans le budget".

Encore deux tiers des amendements à examiner. Plus de 2 000 amendements restaient à examiner, sur les plus de 3 400 déposés. A commencer lundi par la proposition de la Nupes de rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et de gros sujets restent à venir, comme la taxation des "superprofits", la suppression de la CVAE, un impôt sur les entreprises, et encore le bouclier tarifaire sur l'énergie.