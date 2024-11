Direct Budget 2025 : le projet de loi arrive au Sénat, le Premier ministre entame des consultations

Michel Barnier va-t-il chuter sur les budgets ? Le Premier ministre entame ses consultations avec les présidents des groupes parlementaires, lundi 25 novembre, en recevant Marine Le Pen à Matignon alors que le Rassemblement national menace de plus en plus ouvertement de censurer le gouvernement. Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2025 arrive au Sénat, à partir de 10 heures. Après avoir été largement amendé et remanié par les députés, le volet recettes a finalement été rejeté lors d'un vote à l'Assemblée le 12 novembre. Le texte arrive donc dans sa version initiale, celle soumise par le gouvernement. Suivez notre direct.

Le Sénat en position de force sur le budget. En quête de 60 milliards d'euros d'économies pour redresser les finances publiques, le Premier ministre compte sur la chambre haute, dominée par sa famille politique des Républicains, pour approuver ce projet de loi de finances pour 2025, alors qu'il est privé de majorité à l'Assemblée nationale. Les sénateurs passeront toute une semaine sur le volet recettes, avant de se pencher sur les dépenses. Un vote solennel est prévu le 12 décembre.

Semaine chargée pour le gouvernement. Mardi, l'Assemblée débattra et votera sur le traité de libre-échange Mercosur, sur fond de colère des agriculteurs. Les ministres Annie Genevard et Sophie Primas porteront la parole du gouvernement. Et jeudi, un débat tendu est annoncé dans l'hémicycle dans le cadre d'une "niche" de La France insoumise sur l'abrogation de la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne, adoptée en 2023.

La menace du déclenchement de l'article 49.3. Faute de majorité à l'Assemblée où, contrairement à Elisabeth Borne, il a préféré laisser les débats se dérouler, Michel Barnier emploiera "probablement" dans les prochaines semaines cette arme constitutionnelle, qui permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf si une motion de censure venait renverser le gouvernement. Ce qui supposerait que le RN joigne ses voix à celles de la gauche.