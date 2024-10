Direct Budget 2025 : François Bayrou trouve "singulier" que des voix au sein de l'ex-majorité critiquent le projet du gouvernement

Un tacle à ses alliés. François Bayrou a trouvé "singulier" que des voix au sein du camp macroniste critiquent le projet de budget du gouvernement alors que ce dernier est élaboré "pour corriger" le bilan de l'ex-majorité, a relevé le président du MoDem, samedi 12 octobre, dans un entretien au Journal du dimanche. Ces déclarations visent particulièrement Gabriel Attal, président du groupe macroniste Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée nationale, et Gérald Darmanin, ancien ministre des Comptes publics puis de l'Intérieur, qui se sont à plusieurs reprises opposés à toute hausse d'impôts. Suivez notre direct.

Plus de 24 000 ménages concernés par les hausses d'impôts. Quelque 24 300 foyers seront concernés par la hausse d'impôts "ciblée, temporaire et exceptionnelle" sur les hauts revenus prévue dans le projet de loi de finances 2025, a assuré le ministère de l'Economie et des Finances à franceinfo.

Les suppressions de postes d'enseignants pourront être amendées. "Des évolutions" sont encore possibles lors du "débat parlementaire" sur le budget 2025 de l'Education nationale, où la suppression annoncée de 4 000 postes a outré les syndicats, a estimé la ministre Anne Genetet dans La Tribune Dimanche.

Le patronat redoute des "licenciements et défaillances". François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, dit redouter "des licenciements et des défaillances d'entreprises" en raison de la baisse des allègements de charges patronales prévue par le gouvernement. "Une telle mesure ne va pas inciter à augmenter les salaires", estime François Asselin dans Le Journal du dimanche.