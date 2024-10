Direct Budget 2025 : les députés entament l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale en plein débat sur les arrêts-maladies des fonctionnaires

"Ce n'est pas là qu'il faut prendre." Alors que le gouvernement veut revoir les règles des arrêts-maladies dans la fonction publique afin de récupérer 1,2 milliard d'euros, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a estimé lundi 28 octobre sur le plateau de franceinfo que "le gouvernement ferait mieux de travailler sur les accidents du travail et sur la cause des arrêts, sur la santé de l'ensemble de la population". Le gouvernement souhaite rallonger le temps de carence des arrêts-maladies du secteur public et limiter leur rémunération à 90%, au lieu de 100% actuellement. "Une mesure scandaleuse, une façon de pointer du doigt les fonctionnaires", a fustigé pour sa part le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, sur France Inter. "S'ils sont absents, c'est qu'ils sont malades, pas que ça leur fait plaisir", a-t-il continué. Suivez notre direct.

Jordan Bardella se dit "favorable" mais... "Je suis favorable à l'ajustement des jours de carence entre le public et le privé, mais il faut que les économies réalisées financent des mesures en faveur du pouvoir d'achat des fonctionnaires et notamment le paiement des heures supplémentaires dues", a déclaré le président du Rassemblement national sur France 2. Il a notamment cité le cas des heures supplémentaires effectuées par les surveillants pénitentiaires.

Une "stygmatisation" pour les syndicats. Le secrétaire général de FO Fonction publique a estimé sur franceinfo que cette mesure visait à "stigmatiser une fois de plus les fonctionnaires". "C'est une aberration, ce n'est pas une mesure d'équité, ce n'est pas une mesure de justice sociale", a fustigé Christian Grolier, pour qui "on rajoute à la détresse liée à des problèmes de santé une détresse financière et sociale".

Un débat au pas de course. L'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 commence à partir de 16 heures son parcours parlementaire à l'Assemblée. Moins de 32 heures en séance publique sont prévues. Quelque 2 200 amendements ont été déposés.