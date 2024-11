Dérapage budgétaire : les anciens gouvernants accusés “d’irresponsabilité”

Les maires et les élus locaux ont été accusés d'avoir creusé le déficit budgétaire. Un déficit qui a dérapé sans que personne ne bouge estime le Sénat dans le rapport qu’il rend public mardi 19 novembre.

Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Élisabeth Borne et Thomas Cazenave ont été interrogés ces dernières semaines par les sénateurs. Objectif : comprendre comment le déficit a pu déraper de 50 milliards d’euros depuis un an. Aujourd’hui, les conclusions des rapporteurs sont cinglantes. “Nous sentons très nettement le sentiment général du déni collectif sur la situation des finances publiques auquel s’ajoute désormais un sentiment d’irresponsabilité de ceux qui étaient alors au gouvernement”, conclut Jean-François Husson, rapporteur général LR du budget au Sénat.

La riposte des anciens ministres mis en cause

Une riposte des anciens ministres mis en cause n’a pas tardé. “C’est un rapport à charge. Il n’aide pas à comprendre pourquoi on a perdu des recettes et dégradé la situation des finances publiques”, dénonce l’ancien ministre des Comptes publics.

Tout a commencé il y a moins d’un an. Dès décembre 2023, une note de Bercy alerte sur un premier dérapage du déficit. Bruno Le Maire alerte ainsi la Première ministre de l’époque, Élisabeth Borne, et prévient un mois plus tard. Pourtant, malgré un changement de Premier ministre et des tentatives de freinage, le déficit continue de se creuser.

