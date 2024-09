Coupe budgétaire à La Poste : "Une mesure qui n'est pas compréhensible", assure la secrétaire générale de l'AMF

"Ce n'est pas du tout conforme à l'engagement de l'État qui avait été pris quand on a signé ce contrat", a assuré samedi 28 septembre sur franceinfo la secrétaire générale de l'Association des maires de France (AMF) et maire de Lampertheim (Bas-Rhin) Murielle Fabre. Bercy a annoncé vendredi une coupe budgétaire de 50 millions d'euros dans le contrat de présence postale territoriale décidé par l'État.

"On constate le désengagement de l'État et la crainte, c'est la fermeture de bureaux de poste, alors que ce n'était pas initialement prévu", a regretté Murielle Fabre. Signé par La Poste, l'AMF et l'État pour la période 2023-2025, ce "contrat de présence postale territoriale", initialement assorti de crédits de 177 millions d'euros par an, vient compenser les pertes financières liées à la présence de 17 000 "points de contact" postaux sur la totalité du territoire.

"C'est un maillage du territoire sur lequel La Poste s'est toujours engagée", a-t-elle rappelé. Pour l'élue alsacienne, cette mesure "n'est pas compréhensible" et les "territoires ruraux et les Outre-mer" ne doivent pas être "la variable d'ajustement".

Actuellement, via ce maillage, plus de 97% de la population se trouve à moins de cinq kilomètres ou à moins de 20 minutes d'un "point de contact" postal. "On a plus que jamais besoin de proximité", a souligné Murielle Fabre, qui entend "aller renégocier avec Bercy" afin de remettre en cause cette coupe budgétaire.