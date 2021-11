Consommation : comment diminuer ses dépenses contraintes ?

Les prix grimpent et les dépenses contraintes pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages, comme le révèle une étude de Lesfurets.com, en collaboration avec CSA Research. Qu'est-ce que les dépenses contraintes ? "C'est celles auxquelles on ne peut pas échapper : le loyer, le prêt, l'énergie, les assurances", précise la journaliste Dorothée Lachaud, présente mardi 16 novembre sur le plateau du 13 Heures de France 2. Et selon cette étude, "ces dépenses représentent 35% de nos revenus nets", soit 1 059 euros par mois en moyenne, énonce la journaliste.



Faire jouer la concurrence



Le loyer arrive en tête de ces frais, suivi par les transports, la santé et les forfaits internet et mobiles. Pour tenter de faire baisser ces dépenses contraintes, Dorothée Lachaud conseille de "faire le point sur vos abonnements" et "d'évaluer votre consommation". "Certains vendeurs peuvent vous pousser à opter pour de très gros forfaits téléphoniques avec Internet alors que vous n'en utilisez que très peu", explique la journaliste, qui ajoute : "La règle d'or, c'est quand même de comparer", et de faire jouer la concurrence. Le gouvernement a par ailleurs mis en place un simulateur, mesdroitssociaux.gouv.fr, qui permet de tester son éligibilité à plusieurs aides et offres. Le site payant vosmeilleureseconomies.com aide quant à lui à trouver des contrats équivalents moins coûteux.