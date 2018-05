Bugdet : attention aux dépenses

David Boéri est en direct sur le plateau de France 3 et revient sur les efforts effectués par la France pour sortir de la procédure pour déficit excessif engagée par l'UE il y a plusieurs années. "Il a une amélioration, mais la Cour des comptes juge que c'est une amélioration en trompe-l'oeil. La réduction du déficit est beaucoup trop faible pour stabiliser notre dette publique qui continue d'augmenter", explique le journaliste.

"Tout vient de la reprise"

En réalité, les dépenses ont dérapé en 2017. "Les budgets des ministères ont enregistré leurs plus fortes progressions depuis dix ans et puis la hausse des salaires dans la fonction publique décidée par François Hollande a fait grimper de 4 % les dépenses en personnel. En seulement un an, elles ont plus augmenté que les six dernières années. Les déficits publics sont quand même passés sous la barre des 3 %, mais l'État n'y est pour rien, tout vient de la reprise", assure David Boéri.

