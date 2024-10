Budget : plusieurs associations dénoncent "une coupe inacceptable" dans les ressources de l'Agefiph, chargée de l'insertion professionnelle des personnes handicapées

Un tel coup de rabot "aurait des conséquences graves et immédiates", selon les associations, notamment sur l'accompagnement, la formation et le soutien à l'embauche.

Une baisse de dotation qui ne passe pas. Plusieurs associations ont dénoncé, lundi 14 octobre, "une coupe inacceptable" de "plus de 20%" dans les ressources de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) prévue au projet de loi de finances (PLF) pour 2025.

L'Agefiph voit pour l'an prochain son budget "plafonné à 457 millions d'euros, très en deçà de son budget actuel", alors que les besoins augmentent et que les prévisions de rendement de la contribution versée par les entreprises sont estimées au-dessus de ce montant, "entre 555 et 575 millions", selon les associations membres du conseil d'administration de l'Agefiph. Les entreprises d'au moins 20 salariés employant moins de 6% de personnes handicapées sont en effet tenues de verser une contribution à l'Urssaf.

"Des conséquences graves et immédiates"

Un tel coup de rabot "aurait des conséquences graves et immédiates", selon les associations, notamment sur l'accompagnement, la formation et le soutien à l'embauche des personnes handicapées.

Les associations signataires – APF France handicap, Unafam, Unanimes, l'Unapei, l'Association des accidentés de la vie et le CFPSAA – rappellent que l'Agefiph, "c'est près de 200 000 aides et services proposés aux personnes en situation de handicap". Un amendement a d'ores et déjà été déposé à l'Assemblée nationale par les députés macronistes (EPR), demandant le maintien à leur niveau actuel des ressources de l'Agefiph. Dans le projet de budget 2025, l'exécutif prévoit de fixer un plafond et de récupérer l'excédent, que les députés chiffrent à 100 millions d'euros.