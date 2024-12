Budget : "On pourrait très bien terminer l'année sur une récession", s'alarme le Medef

"On pourrait très bien terminer l'année sur une récession", s'alarme mercredi 4 décembre sur franceinfo Charles Znaty, président du Medef Paris et porte-parole du Medef national. "Les patrons sont inquiets" des conséquences de l'absence d'un budget pour la France, assure-t-il, alors que le gouvernement de Michel Barnier est sous la menace de motions de censure.

"Le climat est déjà lourd depuis des mois, on a eu un bon troisième trimestre avec l'effet olympique, mais le quatrième trimestre s'annonce plutôt mauvais et on pourrait très bien terminer l'année sur une récession", alerte Charles Znaty. Selon les remontées du terrain, beaucoup d'entreprises "ont décidé de reporter leurs investissements, de décaler les embauches qu'elles avaient prévues", assure le président du Medef Paris.

L'absence de budget à court terme pourrait avoir des conséquences sur les entreprises, mais également sur les ménages, prévient-il, puisque "la France a 3 000 milliards de dettes" et "en l'absence de stabilité budgétaire et de ligne budgétaire claire, les intérêts que la France paie sur cette dette vont augmenter". Les ménages "auront plus de difficultés à accéder à des prêts immobiliers ou à des prêts à la consommation classique", souligne-t-il. Cette épée de Damoclès pourrait également avoir des conséquences à l'international, avec selon lui, "un impact énorme, considérable, à commencer par l'effet que ça produit sur les fameux marchés financiers".