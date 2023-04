Budget municipal : "C'est difficile pour nous tous de boucler nos budgets", déplore le vice-président de l'Association des maires de France

Le vice-président de l'Association des maires de France met en avant sur France Inter les difficultés des communes françaises à faire face à l'inflation et la hausse des prix de l'énergie.

"C'est difficile pour nous tous de boucler nos budgets", alerte vendredi 14 avril sur France Inter Frédéric Chéreau, vice-président de l'Association des maires de France. Comme chaque année, les municipalités ont entre le 1er janvier et le 15 avril pour faire voter leur budget, mais celui de 2023 se révèle être "compliqué" en raison notamment de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. "En plus, contrairement au budget de l'État, nous sommes obligés d'avoir un budget en équilibre, donc on est obligés de serrer un peu partout pour que ça rentre", explique Frédéric Chéreau, également maire socialiste de Douai.

Dans sa commune du Nord, Frédéric Chéreau a fait voter le budget 2023 "la semaine dernière". Il a été confronté notamment à "une inflation à 30% pour les matériaux comme le bois ou les sacs poubelles", à des factures d'électricité et de gaz "multipliées par trois". Le maire évoque également "la décision justifiée de l'État prise l'année dernière de rattraper dix ans d'augmentation de salaires qui n'avaient pas eu lieu". Frédéric Chéreau a donc été contraint de prendre toutes ces hausses en compte, sans pour autant "augmenter les impôts". Il déplore également la disparition de la taxe d'habitation "remplacée par des dotations qui n'augmentent pas au niveau de l'inflation" et ne permettent donc pas de compenser la hausse des prix.

Recherche d'économies

Le maire de Douai a donc dû faire "des économies un peu partout, y compris sur le nombre de spectacles dans le théâtre de la ville". Il a également "baissé la température des piscines, éteint les lampadaires la nuit". "On a serré les budgets de 10% partout pour que ça rentre au chausse-pied", se désole Frédéric Chéreau. Certes, la commune "a eu le droit au bouclier tarifaire" du gouvernement, mais l'édile assure que ce dispositif "bienvenu ne résout pas totalement l'équation".

Depuis plusieurs années, comme d'autres communes, Douai se lance dans des travaux pour "rendre les bâtiments plus économes" en les isolant, "en changeant les chaudières". Frédéric Chéreau a également "fait remplacer les lampadaires par des LED". Mais cette enveloppe de "300 000 euros en plus" qu'il n'avait pas prévue a eu des conséquences, puisqu'il a dû revoir son plan d'investissement. "C'est une ou deux routes qu'on avait besoin de refaire qu'on ne refera finalement pas cette année, mais dans un ou deux ans", précise le maire de Douai.