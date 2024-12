Budget : des universités vont devoir "réduire leur capacité d'accueil en licence" en 2025, s'alarme le vice-président de France Universités

"Certaines universités ont pris la décision de réduire leur capacité d'accueil en licence" en 2025, s'alarme, mardi 3 décembre, sur franceinfo Dean Lewis, président de l’université de Bordeaux et vice-président de France Universités alors qu’une journée de mobilisation "universités en danger" est organisée mardi pour alerter sur la situation budgétaire de l'enseignement supérieur.

Les présidents des universités dénoncent "les nouveaux arbitrages" du gouvernement. Ce dernier prévoit une augmentation des dépenses salariales en relevant la contribution des universités. "Sur chaque feuille de paye des fonctionnaires, il y aura un prélèvement supplémentaire qui sera réalisé" pour "contribuer à la caisse d'affectation des pensions des retraités de la fonction publique", explique Dean Lewis. Mais cette année, cette dépense supplémentaire "n'est pas financée par l'État, n'est pas compensée", regrette-t-il.

"Les budgets des dépenses contraintes des universités continuent à augmenter"

Plusieurs universités se sont déclarées "université morte" mardi, notamment à Nice ou à Lille. Des assemblées générales sont organisées avec des personnels et des étudiants pour faire prendre conscience "de la gravité de la situation budgétaire de nos universités", explique Dean Lewis.

L’Université de Bretagne occidentale va réduire de 30% le nombre de places offertes en licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et en psycho. De plus, Sorbonne Université annonce la fermeture de son école de psychomotricité. "C’est une école paramédicale qui est importante pour les diplômés que nous formons et le service qu'ils rendront à la nation", précise Dean Lewis.

Les universités ont accueilli 33 000 étudiants supplémentaires cette année. Mais "les budgets des dépenses contraintes des universités continuent à augmenter", déplore-t-il. "Ce qui accentue la gravité de la situation budgétaire des universités", explique-t-il.