Budget : "Des hausses d'impôts ciblées, temporaires et exceptionnelles", affirme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi

Le gouvernement a dévoilé son projet de budget pour 2025. Près de 60 milliards d'euros d'économie sont prévus. Cela implique des hausses d'impôts. La ministre du Travail et de l'Emploi qu'elles concernent seulement "ceux qui peuvent se le permettre".

Avec moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches, l'exécutif a drastiquement freiné les dépenses tout en renouant avec les hausses d'impôts dans son projet de budget pour 2025 qui vise à assainir les finances publiques, dans un climat politique très instable."Il faut vraiment montrer qu'on reste sur des hausses d'impôts ciblées, temporaires et exceptionnelles. Sinon la France renoue avec cette maladie de l'impôt", explique Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi.

"Des services publics pas au rendez-vous"

"Nous avons un pays qui a les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés en Europe avec des services publics qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous. On augmente les impôts à condition que cela concerne ceux qui peuvent se le permettre et de manière temporaire", ajoute la ministre.

