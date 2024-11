Budget 2025 : une quarantaine de mairies du Gard fermées pendant trois jours pour protester contre les coupes budgétaires

Au moins 39 mairies du Gard ferment pour trois jours, à partir de mardi 19 novembre et jusqu'à jeudi, pour dénoncer l'effort budgétaire demandé par le gouvernement aux collectivités, rapporte France Bleu Gard Lozère. La date n'a pas été choisie au hasard puisque le congrès des maires de France s'ouvre mardi à Paris. Cette 106e édition a été baptisée "congrès de la colère".

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit un effort de cinq milliards d'euros d'économie pour les collectivités. Plusieurs pistes sont envisagées pour atteindre cet objectif, dont la suppression d'une part des remboursements pour les travaux publics. "Je ne sais pas comment je vais faire pour réhabiliter les six ponts que je dois réhabiliter. C'est impossible de le faire seul", s'inquiète sur France Bleu, Guy Chéron, maire de Génolhac (Gard). L'élu est à l'initiative de cette action.

Joignables en cas d'urgence

"On va arriver à un moment où les maires ne vont pas renouveler leur mandat" aux élections municipales de 2026, alerte Jean Oliva, maire de Malons-et-Elze. "On ne s'en sort déjà pas" et pourtant, "on y met du nôtre" avec "des journées de fou" mais, poursuit l'édile. "Si l'État nous laisse tomber comme ça, je ne sais pas où on va aller."

Liste des communes du Gard qui participent à cette action : Genolhac, Chamborigaud, Le Chambon, La Vernarède, Senechas, Aujac, Concoules, Malons-et-Elze, Ponteils, Bonnevaux, Cendras, Rochegude, Arrigas, Molières-sur-Cèze, Lassalle, Remoulins, Lanuejols, Tornac, Monteils, Saint-Bauzély, Soustelle, Roquemaure, Rivière, Saint-Sauveur-Camprieu, Montpezat, Mandagout, Salazac, Junas, Le Martinet, Barjac, Mauressargues, Dourbies, Méjannes-lès-Alès (une journée), Fons-sur-Lussan, Mialet, Gagnières, Parignargues, Salindres (une demi-journée).

Les mairies participant à cette action de protestation restent joignables pour les demandes les plus urgentes.