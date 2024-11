Budget 2025 : Rachida Dati propose une rallonge de 300 millions d'euros pour la préservation du patrimoine

Le gouvernement va déposer un amendement proposant une rallonge de 300 millions d'euros pour le patrimoine lors de l'examen du budget 2025, a annoncé mardi 5 novembre la ministre de la Culture. "A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle", a justifié Rachida Dati lors d'une audition au Sénat, évoquant l'état "alarmant" du patrimoine. Selon elle, 20% des 45 000 monuments historiques en France sont en "mauvais état" et 5% d'entre eux sont même "en péril" et "risquent de disparaître".

Si l'amendement était adopté par le Parlement, cette somme viendrait s'ajouter au 1,2 milliard d'euros que représente le patrimoine dans un budget Culture de 4,45 milliards d'euros prévus dans le projet de loi de finances. "Très concrètement, cet amendement permettra un effort supplémentaire de 55 millions d'euros pour les monuments historiques en régions", a poursuivi la ministre. Le ministère a précisé à l'AFP que cela pourrait concerner par exemple des bâtiments comme la tour Saint-Nicolas à La Rochelle, qui menace de s'effondrer.

Selon Rachida Dati, l'amendement du gouvernement permettra aussi de débloquer "une enveloppe de 23 millions d'euros pour les musées dans les territoires, avec une attention spécifique pour les petits musées dans la ruralité". Enfin, "il permettra d'autres équipements en régions, comme les centres de conservation et d'étude archéologiques", a-t-elle ajouté. La ministre a en outre souligné que "le gouvernement aura[it] une attention particulière pour les besoins les plus impérieux de nos grands établissements", citant, outre le Centre Pompidou à Paris, le Château et le domaine de Versailles, Fontainebleau et Chambord. Les montants des crédits alloués seront détaillés ultérieurement.