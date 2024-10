Budget 2025 : “On est dans une déresponsabilisation collective” estime Aurélien Rousseau

Invité ce dimanche 27 octobre sur franceinfo, le député Place publique (PP) des Yvelines, Aurélien Rousseau, est revenu sur les débats houleux qui se déroulent à l’Assemblée nationale en plein examen du texte de loi budgétaire.

Invité de "La politique s'éclaire" sur franceinfo ce dimanche 27 octobre, le député Place publique (PP) des Yvelines, Aurélien Rousseau, a constaté le flou qui entoure l’adoption du texte de loi budgétaire porté par le gouvernement Barnier. Il a déclaré “ne pas saluer la méthode” du socle commun qu’il juge “assez peu socle et assez peu commun”. L'ancien ministre de la Santé aborde également la question du budget comme une “déresponsabilisation collective” de la part de l'ensemble des députés de l’Assemblée.

Du moins à l’éducation et à la santé

Pour le député PP, les économies annoncées sont “injustes” et “insincères”. Selon lui, “il y a 4 000 postes en moins à l’Education nationale. Et le projet de loi de financement de la Sécu ce sont des moyens en baisse pour l'hôpital et l'hôpital public en particulier”. Aurélien Rousseau a également critiqué l’implication du socle comme pour n’avoir “rien fait pour que le débat aille plus vite” et désormais, “ils vont piocher ce qu’ils veulent dans les amendements qui ont été pris”.

Entre les révisions d’amendements, le poids déséquilibré du bloc central et les coups de force des oppositions, il reste moins d’une semaine aux députés pour valider le texte avant son passage devant le Sénat.

Regardez l’intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.