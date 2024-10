Budget 2025 : "Nous ne sommes pas en train d'attendre un 49.3", assure la députée Prisca Thevenot

Prisca Thevenot, députée Ensemble pour la République, est l'invitée politique du 11h/13h de franceinfo, mercredi 23 octobre.

Mercredi 23 octobre, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a indiqué que le 49.3 serait évoqué en Conseil des ministres, alors que les discussions sur le budget se poursuivent à l'Assemblée nationale. "Nous ne sommes pas en train d'attendre ou d'espérer un 49.3. Nous sommes tout simplement en train de faire notre travail de parlementaires et de débattre", affirme Prisca Thevenot, députée Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine), invitée de franceinfo.

La gauche et le RN "votent ensemble"

La gauche menace de censure en cas d'utilisation du 49.3, tandis que le RN ne s'est pas encore prononcé. Pour elle, ces deux groupes politiques "travaillent main dans la main et les textes budgétaires le prouvent encore. Ils votent ensemble". "Plus personne n'est dupe. Ils sont dans la même logique politique, celle de ne pas travailler pour des idées et des idéaux, mais pour défendre des ambitions personnelles et des égos", estime Prisca Thevenot.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.