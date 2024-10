Budget 2025 : "Nous avons besoin d'investissements massifs dans la transition écologique", soutient Pierre Moscovici

"Nous avons besoin d'investissements massifs, notamment pour la transition écologique", a affirmé le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, vendredi 11 octobre sur franceinfo, alors que le projet de budget présenté jeudi affiche des coupes dans le projet de budget sur la rénovation énergétique ou la transition écologique. "L'écologie ne peut pas être la sacrifiée de l'action publique", a-t-il déroulé, tout en avertissant qu'il ne parlait pas spécifiquement de ce projet de budget, mais "en général".

"Il ne faut pas mégoter" sur la transition écologique, a averti Pierre Moscovici. "Globalement, les financements pour l'écologie ont besoin d'être considérablement augmenté et c'est pour ça qu'il faut se désendetter", a-t-il expliqué.

🔴 Transition écologique ➡️ "S'il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas mégoter, c'est ça", estime Pierre Moscovici. pic.twitter.com/1Xuq5wDD6h — franceinfo (@franceinfo) October 11, 2024

"Nous avons besoin d'investir beaucoup plus dans l'écologie, dans l'éducation, dans l'innovation et la recherche pour être compétitifs dans un monde qui évolue", a plaidé le président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Mais "si vous ne faites pas baisser la montagne de dette, vous ne financerez pas le mur d'investissements", a-t-il ajouté. "On ne peut pas dire que l'écologie n'est plus une priorité, ce n'est pas une priorité d'ailleurs, c'est une transition, c'est un changement massif, c'est un changement structurel, c'est un changement intergénérationnel", a-t-il conclu.