Budget 2025 : Michel Barnier sous pression

Le premier ministre va retarder de huit jours la présentation du budget 2025 devant l'Assemblée nationale. Il s'est engagé à envoyer un courrier au président de la Commission des finances, Éric Coquerel, sur le sujet. Quelles sont les prochaines étapes ?

Le budget 2025 sera son premier grand test politique de Michel Barnier. Avec sa nomination tardive, le nouveau Premier ministre envisage de présenter son projet de budget devant l’Assemblée non pas le 1er octobre, comme c’est l’usage, mais le 9. Ce retard est dénoncé par les oppositions, à commencer par le président de la Commission des finances de l’Assemblée, Éric Coquerel. Ce dernier réclame à Matignon les premières informations.

Quid des lettres plafonds ?

Ces lettres plafonds, qui prévoient les dépenses pour chaque ministère, sont normalement envoyées en août. "Le pire de ça, c’est que nous savons qu’il y a un budget qui a été préparé cet été", dénonce Éric Coquerel. Il a menacé de se rendre en personne à Matignon pour obtenir les premiers arbitrages dès mardi 17 septembre.

Le projet de budget en question a été préparé durant l’été par Gabriel Attal, qui prévoyait 16 milliards d’économies via une baisse de crédits pour le travail et la santé, et une hausse pour la santé ou les sports. Michel Barnier, lui, réfléchit à plus de justice fiscale, alors que Les Républicains ont fixé des lignes rouges.