Budget 2025 : les communes peu économes sur les dépenses concernant la police municipale

En France, les députés continuent d’examiner le budget de la Sécurité sociale dans l’optique de faire des économies. La gestion du budget des collectivités locales a été souvent remise en cause récemment. Dans les faits, ce sont surtout les dépenses de police municipale qui ont le plus augmenté.

Dans un centre flambant neuf, les policiers de Saint-Raphaël dans le Var surveillent en temps réel les principaux lieux de la ville. La mairie a investi un million et demi d’euros pour l’ouvrir il y a deux ans dans le but de renforcer ses forces de l’ordre : “C’est un centre qui vise à surveiller l’ensemble des caméras qui étaient disposées sur la commune et qui aujourd’hui arrive à l’apogée de son développement avec 150 caméras sur la voie publique et des opérateurs 24 heures sur 24 devant les écrans”, explique le directeur de la police municipale de Saint-Raphaël.

Un choix politique

En quatre ans, la ville a doublé ses effectifs de police et le budget qu’elle y consacre. Une augmentation qui touche la plupart des communes françaises : en moyenne depuis 2017, elles ont augmenté ce budget de plus de 33 % contre seulement 12 % pour les autres secteurs. L’augmentation concerne également les investissements dans de nouveaux équipements. Des dépenses qui répondent, selon les édiles, à la volonté des électeurs.

