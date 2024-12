Budget 2025 : le Sénat approuve la partie "recettes" après le boycott du vote par la gauche

Séance dominicale houleuse à la chambre haute : le Sénat a approuvé, dimanche 30 novembre, la partie "recettes" du budget de l'Etat pour 2025 après un boycott du vote par la gauche. Après sept jours et six nuits de débats au Palais du Luxembourg, les sénateurs, qui soutiennent le gouvernement, ont voté à 200 voix contre 15 la première partie, dédiée aux recettes du pays. Mais la séance a été perturbée par de nombreux incidents, les trois groupes de gauche (socialiste, écologiste, communiste), minoritaires, ayant décidé de manifester leur "colère" en désertant l'hémicycle et en boycottant les dernières heures de débats et le vote.

A l'aube d'une semaine à haut risque pour le gouvernement, qui joue sa survie devant les députés sur un autre texte budgétaire - le budget de la Sécurité sociale -, les remous politiques ont ainsi gagné avec fracas la Haute assemblée, d'ordinaire bien plus calme et feutrée que l'Assemblée nationale.

"Les délibérations sont balayées"

Les élus de gauche ont fustigé le choix du gouvernement et de la majorité sénatoriale - une alliance droite-centristes -, qui ont demandé à la dernière minute la tenue d'une seconde délibération sur plusieurs dizaines de mesures pourtant votées durant la semaine à main levée. Le plus souvent, il s'agissait de taxes ou de dispositifs votés contre l'avis de la commission des Finances et du ministre des Comptes publics Laurent Saint-Martin, parfois avec des alliances alternatives entre la gauche et les centristes.

"Ce gouvernement minoritaire a fait le choix de plutôt se tourner sur sa droite et son extrême droite en réfutant tous les arguments de la gauche", a critiqué le communiste Pascal Savoldelli, l'écologiste Thomas Dossus dénonçant lui un "coup de force supplémentaire". "On vient d'inventer un nouvel outil : le 49.3 sénatorial. On passe des heures, jour et nuit, à voter des mesures, trouver des compromis. Et d'un revers de main, les délibérations sont balayées", a dénoncé auprès de l'AFP le socialiste Thierry Cozic.