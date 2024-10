Budget 2025 : le Premier ministre fait-il marche arrière sur le report des revalorisations des pensions de retraite ?

Les retraités devront-ils patienter jusqu'à l'été prochain pour voir leur retraite revalorisée ? C'est l'option que Michel Barnier avait choisie pour réaliser quatre milliards d'euros d'économies. Plusieurs voix se sont opposées à cette possible mesure, à commencer par Marine Le Pen.

Quand des retraités interpellent Michel Barnier sur le gel des pensions, le Premier ministre les réconforte. Il affirme envisager un retour en arrière et invite les députés à trouver des solutions : "S'il y a des nouvelles idées ou d'autres idées pour trouver d'autres moyens, je reste ouvert oui", déclare Michel Barnier au Salon de l'élevage dans le Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes) vendredi 4 octobre. Le chef du gouvernement avait pourtant annoncé un report de la revalorisation des pensions de retraite de six mois. Un gel qui aurait reporté la revalorisation de janvier à juillet et qui aurait permis d'économiser plus de quatre milliards d'euros dans le budget, selon le gouvernement.

Une décision condamnée par la classe politique

Samedi 5 octobre, le Rassemblement national s'est félicité de cette ouverture du Premier ministre. À gauche, pour trouver de l'argent, l'ancienne députée Raquel Garrido invite le Premier ministre à s'inspirer du Nouveau Front populaire (NFP). Le projet de loi de finances, qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies et de recettes fiscales, doit être présenté le jeudi 10 octobre en Conseil des ministres.

