Budget 2025 : le ministre de l'Industrie dénonce "un véritable cirque fiscal" après l'examen de la partie recettes à l'Assemblée

De nombreuses taxes supplémentaires ont été votées par les députés, "c'est assez regrettable et même très regrettable. On a assisté à un véritable cirque fiscal", déplore le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Il était l'invité de France Inter samedi 9 novembre alors que les députés ont terminé dans la nuit de vendredi et samedi l'examen des recettes, la première partie du budget de l'État 2025.

Le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a même dénoncé sur X "l'irresponsabilité" du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national. De son côté, Marc Ferracci a pointé "des augmentations d'impôts à hauteur de 35 milliards d'euros, avec des suppressions de dépenses, comme notre contribution à l'Union européenne". Selon lui, ces "mesures sont en contradiction et en contravention totale avec les conventions internationales. Concrètement, on a un budget qui nous amène à sortir de l'Europe", a affirmé le ministre de l'Industrie.

"Très difficile de soutenir un tel budget"

Le texte doit être validé par un vote des députés mardi. S'il devait être rejeté, il serait alors transmis au Sénat dans sa version initiale. Des députés LR et Renaissance demandent à Michel Barnier de siffler la fin de la récréation et d'actionner le 49.3. "Je ne préempte pas ce que sera l'issue du vote, puisque, mardi prochain, l'Assemblée nationale aura à se prononcer sur cette première partie. Je ne vais pas dire ce que sera le vote du Parlement, mais c'est évidemment très difficile de soutenir un tel budget", a estimé le ministre. Marc Ferracci espère que "d'autres équilibres [puissent] être trouvés" lors du débat parlementaire au Sénat. "J'attends également que les choses évoluent à ce moment-là", a-t-il ajouté.