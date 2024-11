Budget 2025 : la partie "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale approuvée avec les voix de la gauche

L'Assemblée nationale a approuvé lundi 4 novembre, avec les voix de la gauche, une version profondément remaniée de la partie "recettes" du budget 2025 de la Sécurité sociale (PLFSS). Le texte profondement amendé, qui prévoit notamment 17 à 20 milliards de cotisations supplémentaires selon les députés, a été approuvé par 126 voix "pour" et 98 "contre".

Les députés du camp présidentiel et de droite ont voté contre et ceux du Rassemblement national se sont abstenus, dénonçant "les dingueries fiscales que la gauche a imposées". L'Assemblée va désormais pouvoir entamer en soirée l'examen de la partie "dépenses" du texte, au milieu de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2025.

"Les victimes, ce sont les classes moyennes qui travaillent"

Après l'adoption du volet "recettes", qui n'est que temporaire en raison d'une navette parlementaire pour laquelle le gouvernement a le dernier mot, la gauche s'est félicitée du vote. "Barnier et Macron sont désavoués, leur projet est rejeté, nous sommes donc majoritaires et prêts à reconstruire notre Sécu !", a lancé le groupe La France insoumise dans un communiqué. En augmentant notamment les cotisations sur les revenus du capital ou les dividendes, la gauche a "dégagé de manière raisonnable (...) un niveau de financement de la protection sociale et de la sécurité sociale à hauteur des besoins", s'est félicité le socialiste Jérôme Guedj.

Au final, les élus du socle gouvernemental ont fustigé un texte "vidé de son sens et de tout sérieux, politique et budgétaire", comme l'a résumé François Gernigon (Horizons). "Vous avez créé des taxes et des charges pour près de 17 milliards", a déploré Thibault Bazin (LR) en s'adressant aux élus du Nouveau Front populaire (NFP). "Et là, les victimes, ce ne sont pas les grandes fortunes, ce sont les classes moyennes qui travaillent", a-t-il dit, fustigeant un texte qui "ne ressemble plus à rien".