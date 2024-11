Budget 2025 : la motion de censure "appauvrirait les Français", estime le député LR Vincent Jeanbrun

Aurélie Trouvé, députée LFI-NFP de Seine-Saint-Denis, et Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne, étaient les invités du duel 11h/13h de franceinfo, jeudi 28 novembre.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fait réagir les députés. Pour LFI et NFP, la tendance est claire, ils vont adopter la motion de censure. "Non seulement nous allons la voter, mais nous allons la déposer… Début de semaine prochaine, nous allons déposer une motion de censure, j’en appelle à la responsabilité de chacun des députés", a déclaré Aurélie Trouvé, députée LFI-NFP.

Les LR en soutien de Barnier

De son côté, Vincent Jeanbrun refuse cette initiative,craignant des conséquences. "Je la crains pour les Français , pas pour le gouvernement. Le chaos budgétaire qui en découlera sera dramatique et appauvrirait les Français de manière considérable. Les Français veulent de la stabilité et on devrait plutôt être en soutien de Michel Barnier et de ce budget qui n’est pas parfait. C’est un budget qui demande des efforts à tout le monde, des efforts qui sont malheureusement nécessaires", a expliqué le député LR.

