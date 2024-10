Budget 2025 : l'Assemblée rejette l'enveloppe allouée à l'Union européenne, que le RN avait rabotée de 5 milliards d'euros

Une enveloppe de 23 milliards d'euros qui saute ? C'est le résultat d'un bras de fer parlementaire entre le Rassemblement national et ses adversaires à l'Assemblée. Vendredi 25 octobre à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2025, les députés ont rejeté la contribution dans le budget de l'Etat dédiée à l'Union européenne, que le Rassemblement national venait de raboter de 5 milliards d'euros. Les élus RN, qui contestaient cette contribution de plus de 23 milliards destinée à Bruxelles, ont d'abord remporté de justesse le vote d'un amendement (par 91 voix contre 87 dans un hémicycle très clairsemé) ramenant cette somme à un peu plus de 18 milliards. Coup politique salué par des applaudissements sur les bancs de l'extrême droite, et des mouvements d'humeur au centre et à gauche.

Après une suspension de séance, le RN a souhaité valider cette nouvelle enveloppe, dans la version qu'il venait d'amender à la baisse, en votant l'article 40 du projet de loi. Mais ses voix, ainsi que celle de ses alliés ciottistes et des députés LR présents, n'ont pas suffi : par 112 voix contre 101, la gauche et quelques centristes ont rejeté l'article, tandis que les macronistes se sont pour la plupart abstenus. La suppression de cet article 40 n'est cependant pas définitive puisqu'il pourra être réintroduit, avec l'enveloppe de départ, à la faveur de la navette parlementaire et d'une éventuelle utilisation du 49.3 pour faire adopter le budget dans la version souhaitée par le gouvernement.