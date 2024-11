Budget 2025 : chez Air France, la taxe de “solidarité” appliquée avant d’être votée à l’Assemblée

En raison d’une taxe sur les transports aériens voulue par le gouvernement, les billets d’avion chez Air France ont augmenté même si pour le moment la taxe n'a pas été votée par les députés.

Voyager avec Air France l’an prochain coûtera d’ores et déjà plus cher. La compagnie aérienne applique déjà depuis quelques jours la hausse de la taxe de solidarité, bien que celle-ci n’ait pas encore été votée par les députés. Cela concerne les billets vendus aujourd’hui pour les voyages prévus l’an prochain. Cette annonce a du mal à passer chez certains voyageurs.

Une hausse des prix désavantageuse pour la compagnie aérienne

Pour un voyage entre Paris et New York le 15 novembre, il y a trois euros de taxe de solidarité si le billet est réservé fin octobre. Pour le même voyage réservé cette fois-ci pour le 15 janvier 2025, le prix de la taxe passe à 35,49 euros. Une augmentation qui s’applique aussi sur des voyages moins internationaux comme le trajet Paris-Nice : la taxe de solidarité passe de 1,50 euro aujourd’hui à 8,37 euros l’an prochain. Une décision d’Air France qui profitera aux autres compagnies qui n’appliquent pas cette surtaxe, selon un représentant du secteur : “Elles seront plus compétitives, elles risquent d’afficher de meilleurs tarifs et donc ça affaiblit encore les compagnies françaises”.

