Budget 2025 : ce ne sont pas "les plus fragiles que nous devons menacer, mais plutôt le gouvernement", répond Stéphane Troussel aux départements qui veulent suspendre le RSA

"Je ne crois pas que ce soit nos concitoyens les plus vulnérables, les plus fragiles, que nous devons menacer, mais plutôt le gouvernement", réagit vendredi 15 novembre sur franceinfo Stéphane Troussel, président PS de Seine-Saint-Denis, alors que les présidents des départements de la droite, du centre et des indépendants (DCI) ont menacé de ne plus verser le RSA si le gouvernement maintenait son plan d'économies pour les collectivités locales, lors des Assises de l'association des Départements de France à Angers du 14 au 15 novembre.

C'est dans ce contexte que le Premier ministre, Michel Barnier, se rend vendredi à Angers pour assister aux Assises des Départements de France. Ces derniers ont la charge de l'aide sociale, de la gestion des collèges ou encore des routes départementales.

Mode de financement "obsolète et injuste"

"Il faut surtout dire au gouvernement, à quel point la proposition qu'il formule est totalement scandaleuse", estime Stéphane Troussel. Selon lui, les efforts budgétaires demandés par le gouvernement sont intenables : "Le mode de financement de ces compétences que l'État nous a transférées depuis 20 ans est devenu à la fois obsolète et totalement injuste. Et le gouvernement voudrait en rajouter une couche en faisant payer aux départements le déficit abyssal laissé par ces Mozart de la finance qui, depuis sept ans, ont creusé la dette de notre pays. C'est inacceptable", déplore-t-il.

Michel Barnier promet vendredi dans Ouest-France "des ajustements significatifs" du budget sur le volet des collectivités. "Nous espérons qu'il recule", dit Stéphane Troussel. Le Premier ministre plaide pour une allocation sociale unique qui permettrait, selon lui, d'alléger le poids des dépenses sociales à la charge des départements. "Ce n'est pas le sujet", rétorque le président de la Seine-Saint-Denis. "Pourquoi, grâce à ça on pourrait alléger la dépense pour les départements ? Ça veut dire qu'on veut fragiliser encore plus nos concitoyens les plus vulnérables ? On a de quoi être inquiet", dit-il.