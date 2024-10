Budget 2025 : "Ce n'est pas le budget qu’il faudrait pour faire face aux difficultés du pays", estime la députée LFI Danièle Obono

Danièle Obono, députée de la France insoumise, a accepté de revenir pour franceinfo ce dimanche 13 octobre sur le projet de loi de finances.

Dévoilé le jeudi 10 octobre, le projet de loi de finances 2025 est d'ores et déjà contesté. L'invitée du jour, Danièle Obono, députée de la France Insoumise, est revenue sur franceinfo sur les mesures posant, selon elle, problème. Si dans le projet de loi de finances il est demandé avant tout un effort aux ménages les plus aisés ainsi qu’aux grandes entreprises, la députée LFI-NFP exprime son désaccord avec ce texte. "Ce n’est pas le budget qu’il faudrait pour faire face aux difficultés du pays." La députée pointe notamment du doigt le coût de l’énergie à l’approche de l’hiver.

Un contre-budget a été déposé

Pour la députée, ce sont avant tout les restrictions dans les services publics qui posent problème : "Les deux tiers des restrictions budgétaires vont porter sur les services publics (...) notamment dans le domaine de l’éducation et de l'écologie." Un contre-budget a été proposé dans lequel figurent de nombreuses taxes. Pour la députée, il faut prélever cet argent auprès des plus riches à travers des taxes comme l'ISF climatique, la remise en cause de la "flat taxe", des taxes sur les héritages, les super-dividendes. "En 2017, la part des 500 plus grandes fortunes au sein du PIB était de 20 %, aujourd’hui elle est de 42 %", justifie Danièle Obono, avant de rappeler que 63 milliards de dividendes ont été versés au titre du chiffre d’affaires de 150 milliards des entreprises du CAC 40.

