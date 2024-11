Budget 2025 : André Laignel (AMF) dénonce “un mensonge d’Etat” sur l’effort demandé aux collectivités, "une purge sans précédent"

L'effort budgétaire demandé aux collectivités territoriales s'élèverait non pas à 5 milliards mais plutôt "à un peu plus de 11 milliards d'euros de ponctions et de charges", affirme André Laignel, maire d'Issoudun (Indre) et premier vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF), invité, mardi 5 novembre, sur franceinfo. Il dénonce "un mensonge d’Etat".

André Laignel dit s’appuyer sur "des calculs faits à partir de la loi de finances" et être "en capacité de démontrer" que le chiffre de 5 milliards, avancé par le gouvernement, est "faux". Il évoque par exemple "la suppression de crédits pour le Fonds vert" ou encore "un surcroît de dépenses" lié à "l'augmentation des cotisations des communes à la caisse de retraite des personnels communaux". En tant que président du comité des finances locales, l’élu affirme avoir reçu les ministres dans le cadre de ce comité et leur avoir dit "que leur chiffre était totalement erroné".

"Une panne générale des investissements des collectivités territoriales"

L'AMF et six autres associations de maires et d'intercommunalités ont exprimé, jeudi dernier, leur "vive inquiétude" face aux économies demandées aux collectivités dans le projet de budget 2025, auxquelles elles redisent être "opposées". "Nous sommes hors d'état de faire face au choc financier qui risque de nous être imposé", avertit l’élu.

"Ce serait une panne générale des investissements des collectivités territoriales, que ce soient les régions, les départements ou les communes dans l'année qui vient", prévient André Laignel. "Ce serait un risque de récession pour notre pays", ajoute-t-il, rappelant que "les collectivités territoriales représentent 70% des investissements" en France. André Laignel appelle à "modifier profondément" cette loi de finances qu'il qualifie de "purge sans précédent" mais craint "qu'une fois de plus la démocratie soit bafouée" avec un recours au 49.3.