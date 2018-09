Budget 2019 : la Sécurité sociale est excédentaire

Il n'y a que deux façons de gagner de l'argent, soit gagner plus, soit dépenser moins. "Pour la Sécurité sociale, un gros effort en matière de réduction des dépenses a été lancé. Le gouvernement veut économiser 5,7 milliards d'euros l'an prochain [2019]. Rien que dans la branche maladie par exemple, on parle de 3,8 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain. Quant aux pensions de retraite et aux allocations familiales, elles ont été gelées ou presque. Elles ne seront même plus indexées sur l’inflation. Cela fera une économie d'1,8 milliard d'euros en 2019 ", explique Olivier Poncelet sur le plateau de France 3.

La Sécurité sociale devrait être excédentaire de 700 millions d'euros

Un budget excédentaire en 2019, est-ce la fin des efforts pour les Français ? "Dès l'année prochaine, la Sécurité sociale devrait être excédentaire de 700 millions d'euros. Mais attention, la situation reste fragile, il suffit que la croissance dévisse et que la conjoncture économique se retourne pour que tout rebascule très rapidement dans le rouge. Le gouvernement a donc décidé de poursuivre cette quête d'économies dans toutes les branches de la Sécu : maladie, vieillesse, famille", conclut le journaliste.

