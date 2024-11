Augmenter le nombre d'heures travaillées : le gouvernement "ouvert au débat" face à la "nécessité de trouver des moyens de travailler davantage"

"On partage cette volonté de trouver des moyens d'augmenter le nombre d'heures travaillées", déclare vendredi 15 novembre sur franceinfo Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, alors que la commission des Affaires sociales du Sénat propose que les salariés travaillent sept heures de plus par an sans rémunération supplémentaire pour financer la Sécurité sociale. "On ne ferme pas la porte au débat ", précise-t-elle.

La porte-parole de gouvernement affirme qu'"il y a nécessité en France de trouver des moyens de travailler davantage". "Est-ce que ça passe nécessairement par une nouvelle journée de solidarité ? On sait que la première avait déjà été difficilement acceptée. Regardons ce qui peut se faire différemment", explique Maud Bregeon. Selon elle, le Premier ministre, Michel Barnier, s'est montré "réservé" sur la mise en place d'une deuxième journée de solidarité, mais le gouvernement "partage cette idée d'augmenter le nombre d'heures travaillées".

"Il y a notamment cette proposition au Sénat de sept heures travaillées pour permettre de contribuer au budget de la Sécurité sociale. On verra avec les sénateurs dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'adopter ou pas, ce qu'elle rapporte exactement", conclut Maud Bregeon.