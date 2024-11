Assurance chômage : "On salue" cet accord, réagit Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement

Le patronat et plusieurs syndicats sont parvenus à trouver un accord sur de nouvelles règles d'indemnisations sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors, avec en bonus un troisième accord sur le dialogue social.

"On salue" cet accord trouvé par des syndicats et le patronat sur de nouvelles règles sur l'assurance chômage et l'emploi des seniors, réagit vendredi 15 novembre sur franceinfo Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. "Le premier ministre s'exprimera cet après-midi là-dessus, mais c'est une bonne nouvelle".

"Cela démontre que la méthode, qui est celle du Premier ministre de laisser la place au dialogue social, porte ses fruits", ajoute-t-elle, en excluant donc que le gouvernement reprenne la main sur ce dossier.

Trois accords d'un coup. Le patronat et plusieurs syndicats sont parvenus à s'entendre sur de nouvelles règles sur l'assurance chômage et sur des mesures pour favoriser l'emploi des seniors, jeudi 14 novembre, avec en bonus un troisième accord sur le dialogue social. "Nous avons réussi, au terme d'une négociation flash, à aboutir ce soir", a salué le représentant du Medef, Hubert Mongon. La CPME a toutefois critiqué l'accord sur les seniors, "pas équilibré", tandis que l'U2P, troisième organisation patronale, qui regroupe artisans et commerçants, a émis un "avis positif" sur les trois textes.

CFDT et CFTC favorables

Parmi les syndicats, qui doivent désormais soumettre ces accords à leurs instances, la CFDT et la CFTC ont exprimé un avis favorable aux trois textes. La CGT s'est montrée nettement plus réticente, déplorant un accord "dur" sur l'assurance chômage et l'absence de "gros gains" pour les salariés sur l'emploi des seniors. La CFE-CGC, qui avait déjà indiqué qu'elle ne signerait pas l'accord sur l'assurance chômage, a indiqué être favorable aux deux autres textes. FO réserve encore son appréciation sur les trois volets.