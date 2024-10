Abandon du gel des retraites : "Les députés ont entendu ce que l'on a dit, ce n'est pas possible de prendre les retraités pour des privilégiés", réagit un responsable de la CGT

"Je pense que les députés, dans leur majorité, ont entendu ce que nous avons dit, quand il y a eu l'annonce du gel des retraites, on s'est dit que ce n'était pas possible de prendre les retraités pour des privilégiés", réagit vendredi 25 octobre Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge notamment des retraites. Il était invité sur franceinfo alors que les députés de la commission aux affaires sociales ont dit "non" au report de la revalorisation des pensions de retraite pendant six mois qui était une des mesures gouvernementales.

: à lire aussi Budget 2025 : cinq questions sur le gel temporaire des pensions de retraite proposé par le gouvernement

"Nous on a demandé dès le début que cette mesure soit abandonnée", ajoute-t-il en allant plus loin, "on a des millions de retraités sous le seuil de pauvreté, des gens avec des toutes petites retraites donc ce n'est pas possible d'imaginer que les retraites ne soient pas revalorisées, c'est leur faire perdre de l'argent alors que les dépenses de santé augmentent".

Alors que les retraités les plus modestes pourraient "échapper" au gel de la revalorisation de leur retraite, ce n'est pas suffisant pour Denis Gravouil : "c'est quoi les petites retraites ? Quand on a à peine le Smic ? Il faut revoir la copie de fond en comble".