Budget 2025 : des députés souhaitent taxer les publicités sur les produits sucrées

C. Adriaens-Allemand, M. Dana, J. Assouly, C. Kenck, S. Testor, A. Bouville, N. Marcou

Avec l'examen du projet de loi de finances 2025, certains députés suggèrent une nouvelle taxe. Elle concernerait les publicités sur les produits sucrés dans le but de remplir les caisses de l'État.

Bonbons, gâteaux ou chocolats. Ces produits sucrés sont dans le viseur de certains élus qui veulent taxer les publicités sur ces gourmandises largement consommées par les Français. “Nous sommes dans une période où il faut trouver des recettes pour le financement de la sécurité sociale et de la prévention. Et on pense qu’aller chercher cet argent est toujours intéressant”, admet Jean-François Rousset, député EPR de l’Aveyron et l’un des auteurs de cette proposition. En cas de vote, elle serait payée directement par les industriels.

La taxe soda augmentée ?

Une autre mesure proposée concerne la taxe soda. Les députés souhaitent augmenter le prélèvement déjà existant sur les boissons sucrées. Cette taxe rapporte déjà 456 millions d’euros à l’État chaque année. L’objectif est double : trouver des recettes mais surtout lutter contre l'obésité ou le diabète dont les traitements coûtent cher à la sécurité sociale.

