Bretagne : les blocages des dépôts pétroliers de Lorient et Brest ont été levés

Le carburant va de nouveau couler. Les artisans des travaux publics ont décidé, mardi 13 février, de lever le blocage des dépôts pétroliers de Lorient (Morbihan) et Brest (Finistère) avec lequel ils voulaient faire pression sur le gouvernement pour conserver leur niche fiscale sur le gazole non routier (GNR), à l'instar des agriculteurs. Le ministère de l'Economie a annoncé, le même jour, que la hausse de 5,99 centimes par litre d'une taxe sur le GNR sera compensée en 2024 pour les entreprises de 15 salariés maximum.

"On a levé le blocage à Lorient suite à la décision du tribunal" de la ville, saisi en référé par la direction du dépôt, a expliqué à l'AFP Norbert Guillou, président du CNATP (Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage) pour le Morbihan. Le tribunal a ordonné la levée du blocage au plus tard ce mardi à 18h30, sous peine d'une pénalité de 500 euros par heure de présence. Les accès avaient été rétablis aux environs de 18 heures, selon un correspondant de l'AFP, et le dépôt devrait pouvoir reprendre une activité normale dès mercredi matin, a estimé la direction.

Le dépôt pétrolier de Lorient était bloqué depuis le 25 janvier par des camions et tractopelles d'artisans des travaux publics refusant l'augmentation des taxes sur le GNR. Ils demandent à pouvoir bénéficier des mêmes dérogations que le gouvernement a consenties aux agriculteurs en réponse à leur mobilisation récente. Un blocage similaire avait été entamé devant le dépôt de Brest le 8 février, mais il était également en train d'être levé mardi soir, a annoncé Norbert Guillou, confirmant des informations de médias locaux.