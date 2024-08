Les marchés financiers mondiaux s'affolent du risque de récession aux Etats-Unis

Les Bourses dégringolent partout dans le monde, lundi 5 août, alarmées par un ralentissement du marché de l'emploi américain, qui fait craindre aux investisseurs une récession aux Etats-Unis. En Europe, Paris a perdu à la clôture 1,42%, Londres 2,04%, Francfort 1,82%, Milan 2,27%. L'indice boursier paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 2,17%.

Les marchés ont en effet pris connaissance de "toute une batterie d'indicateurs extrêmement mauvais et qui ont surpris" négativement aux Etats-Unis, commente auprès de l'AFP Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Delubac AM, en citant notamment les données sur le marché de l'emploi américain de juillet. Le taux de chômage s'est hissé à 4,3% en juillet, alors qu'il était à 3,7% en janvier. Toutefois, ce mouvement de forte baisse des actions est en plus "amplifié par la saisonnalité", nuance Aurélien Buffault, qui explique que le mois d'août est traditionnellement négatif pour les places financières, car les investisseurs évitent toute prise de risque.

Dans le détail, les trois principaux indices de Wall Street ont tous été pénalisés vers 18h10 lundi : le Nasdaq dégringolait de 2,57%, emporté par le repli des géants technologiques américains. L'indice élargi S&P 500 tombait de 2,14% et le Dow Jones de 1,94%. Plus tôt en Asie, l'indice Nikkei de Tokyo a lui aussi plongé de 12,4%, la pire baisse en points de son histoire. Les valeurs technologiques, chèrement valorisées, ont flanché face à l'environnement macroéconomique, et face à des doutes sur les perspectives de croissance du secteur. Au sein de l'indice S&P 500, le secteur des technologies de l'information est celui qui trinque le plus, avec une baisse de 2,92%.