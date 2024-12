Black Friday : une centaine d’actions menées par Attac contre "l’évasion fiscale d’Amazon" partout en France

Lors du Black Friday qui s'est déroulé vendredi 29 novembre une centaine d’actions ont été menées par des militants d’Attac, mais aussi d’Extinction Rebellion pour dénoncer "l'évasion fiscale d'Amazon", annonce Attac dans un communiqué transmis à l'Agence Radio France mardi 3 décembre. Ces actions ont eu lieu en Ile-de-France, en Nouvelle-Aquitaine ou encore à Lyon et Marseille.

"Stopper Amazon et son monde"

Les militants ont recouvert des Amazon Lockers partout en France avec des affiches où on pouvait lire : "L’évasion fiscale, c’est du vol !" ou encore avec des autocollants "Stop Amazon et son monde". Ces actions visent également "à faire circuler une pétition pour taxer les grandes entreprises là où elles réalisent vraiment leurs activités et les empêcher ainsi de délocaliser leurs profits dans les paradis fiscaux", précise Attac dans son communiqué. "Les raisons de vouloir stopper Amazon et son monde ne manquent pas : destruction d’emplois, dégradation des conditions de travail, activités climaticides", détaille Attac dans son argumentaire.

Depuis 2022, à l’initiative d’Attac, plusieurs centaines d’actions ont eu lieu en France pour dénoncer "les pratiques délétères de cette multinationale". Il s'agit d'un mouvement international mené avec le slogan "MakeAmazonPay". Des actions ont eu lieu dans des dizaines de pays, avec des grèves et manifestations pour réclamer de meilleures conditions de travail, plus de justice fiscale et une réduction de l’empreinte carbone de la firme.