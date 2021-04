Pourquoi l'entrée en Bourse de Coinbase, plateforme d'échange de cryptomonnaies, est une petite révolution

Coinbase a été cotée pour la première fois, hier, à Wall Street. La plateforme profite de l'ascension du bitcoin depuis un an, et son entrée en Bourse symbolise le poids croissant des cryptomonnaies dans l'économie mondiale.

Jour historique à Wall Street dans le monde des cryptomonnaies. Mercredi 14 avril, la plateforme américaine d'achat et de vente de devises virtuelles Coinbase est devenue la première entreprise de ce type à faire son entrée sur une place boursière américaine. L'introduction en Bourse du groupe américain, dont la valorisation a atteint 86 milliards de dollars pour son premier jour sur le marché, s'inscrit dans un processus de normalisation des cryptomonnaies dans l'économie mondiale. Franceinfo vous explique pourquoi.

Elle est la première entreprise de cryptomonnaies à entrer en Bourse

L'ascension de l'entreprise américaine Coinbase est aussi fulgurante que le bitcoin. Fondée en 2012 par Fred Ehrsam et Brian Armstrong, la plateforme est devenue un poids lourd en misant sur les cryptomonnaies, dont l'utilisation a explosé au début des années 2010. Coinbase, qui permet d'acheter et de vendre une cinquantaine de cryptomonnaies dont le bitcoin et l'ethereum, revendique 56 millions d'utilisateurs et s'enrichit sur les transactions de ses utilisateurs grâce aux frais de transactions. "C'est du trading de cryptomonnaies", explique Alexandre Delaigue, professeur d'économie à l'université de Lille. Coinbase assure ainsi le stockage des cryptodevises et promet à ses utilisateurs un niveau de sécurité élevé grâce notamment à des serveurs "hors-ligne" déconnectés d’internet. Le but ? Éviter les piratages.

La compagnie a profité de l'ascension fulgurante du bitcoin, dont la valeur est passée de 6 500 dollars en avril 2020 à près de 62 000 dollars ces derniers jours, pour devenir une référence. Jusqu'à être la première entreprise de cryptomonnaies à faire une entrée fracassante sur une place boursière américaine. Pour sa toute première cotation sur le marché boursier Nasdaq, l’action de Coinbase a terminé à 328,28 dollars, mercredi, alors que le groupe américain a été valorisé à 86 milliards de dollars, effaçant ainsi des tablettes le record de 81 milliards établi par Facebook en 2012.

Son arrivée pourrait démocratiser les cryptomonnaies

Révolution, bascule de la finance dans le numérique, nouvelle ère : l'arrivée en Bourse d'une plateforme de cryptomonnaies a été largement commentée. "Certains la comparent à l'entrée en Bourse du navigateur Netscape dans les années 1990 [qui a popularisé le web grâce à ses logiciels]", explique Alexandre Delaigue à franceinfo. "C'est une fantaisie pour certains, alors que d'autres y voient le début d'un changement majeur qui touchera les systèmes monétaires et financiers", poursuit le professeur d'économie à l'université de Lille. L'entrée en Bourse de Coinbase symbolise quand même une petite bascule pour l'économie mondiale, dont les devises virtuelles font désormais partie intégrante.

"C'est une étape de plus dans la normalisation des cryptomonnaies. Cette entrée en Bourse participe à faire entrer la cryptomonnaie dans le paysage de l'économie normale." Alexandre Delaigue, professeur d'économie à franceinfo

A ses yeux, l'entrée en Bourse de Coinbase est surtout la conséquence de la bonne santé des cryptomonnaies, une sorte "d'aboutissement". Et une manière, peut-être, de démocratiser l'utilisation de ces nouvelles monnaies, principalement utilisées par des amateurs de trading, des banques et des institutions financières. "Ça ne changera rien pour ceux qui font du trading. Cela accompagne le processus de normalisation important pour l'essor des cryptomonnaies, dont la valeur ne dépend que de leur capacité à être utilisées et acceptées", ajoute Alexandre Delaigue. Ainsi, Coinbase revendique actuellement 43 millions d’utilisateurs dans une centaine de pays.

Son entrée à Wall Street suscite des réticences

Si la conjoncture semble favorable à Coinbase et aux cryptomonnaies, la prudence reste toutefois de mise vis-à-vis de l'avenir de ce marché incarné par l'entreprise américaine. En cause : le caractère fluctuant et volatile des cryptomonnaies, parfois qualifiées de bulle spéculative, ainsi que la réputation de ces devises virtuelles auprès des législateurs.

"La vraie question est de savoir si toute cette valorisation sera durable, notamment à cause du nombre important de gouvernements qui ne sont pas vraiment enchantés par les cryptomonnaies, explique Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK, cité par l'AFP. Il y a des réticences parce que la culture de la cryptomonnaie présente une dimension anti-système, mais Coinbase ne l'est pas. L'entreprise veut plutôt faire entrer la cryptomonnaie dans le système."