"J’ai mis 2 000 euros et très vite j’avais gagné l’équivalent" : la flambée du bitcoin profite aux petits investisseurs

Le prix du bitcoin s'est envolé mardi 16 février et atteint plus de 51 000 dollars l'unité, son plus haut niveau historique depuis sa création en 2008 par des anonymes. Rien que depuis le début de l'année 2021, la cryptomonnaie est en progression de plus de 70 % notamment grâce aux investissements de grandes entreprises telles que Tesla. Le constructeur automobile américain a investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin.

La valeur d'une unité de bitcoin s'établit à plus de 51 000 dollars au 17 février 2021. (CAPTURE D'ÉCRAN GOOGLE)

"J’ai mis 2000 euros et très vite j’avais gagné l’équivalent de ma somme", raconte Antoine, musicien de 40 ans reconverti dans la menuiserie à cause de la pandémie. Début janvier, il a tenté le "pari risqué" d'investir une partie d'une donation de ses grands-parents reçue à Noël. Face au succès de l'opération, il a depuis réitéré. "Quand on est dans le bitcoin depuis un mois et demi, ça peut être un peu addictif. Du coup j’ai réinjecté des bitcoins deux fois. En tout et pour tout, j’ai investi 10 000 euros", relate Antoine qui se retrouve désormais en possession de 0,4 bitcoin, soit 17 000 euros. "C'est fou."

"Je crois que j’ai beaucoup de chance, j’ai bénéficié de la deuxième flambée du bitcoin." Antoine à franceinfo

Si le bitcoin connaît une forte croissance, ce marché reste considéré comme volatil. En 2017, la bulle avait explosé et en quelques jours, le prix du bitcoin était passé de près de 20 000 dollars à 9 000 dollars et atteignant 3 200 dollars à la fin 2018.

Nouvelles incertitudes

Cette fois, les bases semblent cependant plus solides car la montée du cours est davantage soutenue par des institutionnels que des particuliers. En plus de Tesla, d'autres groupes bancaires ou financiers ont misé sur le bitcoin. "Il y a une euphorie", constate Adli Takkal Bataille, consultant bitcoin pour des entreprises et président de l'association le Cercle du coin, dédié aux cryptomonnaies. Selon lui, il est malgré tout, encore difficile de voir clair dans le futur du bitcoin.

"Est-ce que le bitcoin est en train de traverser son dernier cycle avant une croissance linéaire ? Ou est-ce que ce n’est encore qu’un cycle sur sa vie d’inondation ?", s'interroge Adli Takkal Bataille. Cette deuxième hypothèse impliquerait de nouveau "un pic et une correction massive" de la valeur de la cryptomonnaie.